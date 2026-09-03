Chery katı hal batarya için 1,5 milyar dolar yatırım yapacak - Son Dakika
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Chery katı hal batarya için 1,5 milyar dolar yatırım yapacak

Chery katı hal batarya için 1,5 milyar dolar yatırım yapacak
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Çinli otomobil üreticisi Chery, katı hal batarya teknolojisi için 10 milyar yuan yatırım yapacağını ve 2027'de test sürüşlerine başlayacağını açıkladı. Güvenlik öncelikli olacak, 400-600 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefleniyor.

Çinli otomobil üreticisi Chery, katı hal batarya teknolojisinde önemli bir yol haritası açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, katı hal bataryaların 2027 yılında araçlarda test edileceğini ve geliştirme çalışmalarına 10 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar dolar) yatırım yapılacağını belirtti.

Yin Tongyue, yeni batarya teknolojisinde güvenliğin temel kriter olacağını vurguladı. Şirket, yeterli güvenlik seviyesine ulaşmadığı düşünülen hiçbir teknolojiyi araçlara entegre etmeyecek.

Chery, mart ayında duyurduğu Rhino S platformuyla 400-600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip hücreler geliştirmeyi planlıyor. Şirket, halihazırda 400 Wh/kg yoğunluğa ulaşan hücreler üretti ve Aralık 2025'te tanıtılan Exeed ES8 station wagon, katı hal bataryayla test edilecek.

Tam katı hal bataryaların yanı sıra yarı katı teknoloji de geliştiren Chery, Rhino katı-sıvı batarya paketlerinin montajına 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Enerji, Chery, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Chery katı hal batarya için 1,5 milyar dolar yatırım yapacak - Son Dakika

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