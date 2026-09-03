Chery katı hal batarya için 1,5 milyar dolar yatırım yapacak

Çinli otomobil üreticisi Chery, katı hal batarya teknolojisinde önemli bir yol haritası açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, katı hal bataryaların 2027 yılında araçlarda test edileceğini ve geliştirme çalışmalarına 10 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar dolar) yatırım yapılacağını belirtti.

Yin Tongyue, yeni batarya teknolojisinde güvenliğin temel kriter olacağını vurguladı. Şirket, yeterli güvenlik seviyesine ulaşmadığı düşünülen hiçbir teknolojiyi araçlara entegre etmeyecek.

Chery, mart ayında duyurduğu Rhino S platformuyla 400-600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip hücreler geliştirmeyi planlıyor. Şirket, halihazırda 400 Wh/kg yoğunluğa ulaşan hücreler üretti ve Aralık 2025'te tanıtılan Exeed ES8 station wagon, katı hal bataryayla test edilecek.

Tam katı hal bataryaların yanı sıra yarı katı teknoloji de geliştiren Chery, Rhino katı-sıvı batarya paketlerinin montajına 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor.