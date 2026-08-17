Ferrari, Luce'un Özel Versiyonunu 40 Milyon Dolara Sattı - Son Dakika
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Ferrari, Luce'un Özel Versiyonunu 40 Milyon Dolara Sattı

Ferrari, Luce\'un Özel Versiyonunu 40 Milyon Dolara Sattı
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Ferrari, 40 milyon dolara sattığı Luce'un geliriyle eğitim projelerine katkıda bulunacak.

Ferrari, ilk tam elektrikli aracı Luce'un tek seferlik özel bir versiyonunu açık artırmada 40 milyon dolara sattı. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi, elde edilen gelirin gençlere yönelik eğitim projelerini desteklemek için kullanılacağını duyurdu.

RM Sotheby's iş birliğiyle Monterey Car Week sırasında düzenlenen müzayede, Mayıs ayında tanıtılan ve şirket tarihindeki en radikal ürün lansmanı olarak nitelendirilen Luce'a ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Ancak araç, alışılmadık tasarımı ve içten yanmalı motor mirasından kopuşu nedeniyle Ferrari tutkunları ve analistler arasında tartışmalara yol açmıştı.

Ferrari, geçen ay Luce için gelen siparişlerden 'çok memnun' olduğunu söylese de belirli rakamlar paylaşmadı. Pazar günü yapılan açıklamada, Tailor Made bölümü ve tasarım merkezi tarafından üretilen "Chassis 0" adlı tek seferlik aracın satış fiyatının, geçen yıl bir Ferrari Daytona SP3 için elde edilen 26 milyon doları aşarak yeni bir araba için müzayede dünya rekoru kırdığı belirtildi.

Satıştan elde edilen gelirin, Ferrari Vakfı aracılığıyla ABD ve diğer ülkelerdeki eğitim projelerine destek olacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari, Luce'un Özel Versiyonunu 40 Milyon Dolara Sattı - Son Dakika

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