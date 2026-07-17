Hindistan'da Elektrikli Araç Politikası Değişiyor - Son Dakika
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Hindistan'da Elektrikli Araç Politikası Değişiyor

17.07.2026 14:01
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Hindistan, CAFE III taslağı ile binek araçlar için elektrifikasyonda hızlanmayı öngörüyor.

Hindistan hükümetinin Kurumsal Ortalama Yakıt Verimliliği III (CAFE III) 2027 taslak bildirimi, otomobil üreticilerinin çıkarları arasında denge kurarken, binek araç pazarında daha hızlı elektrifikasyona doğru net bir politika değişimine işaret ediyor. Nomura raporuna göre, revize edilen CAFE III çerçevesi, uyumluluğu her yıl yerine üç yıllık bloklar halinde değerlendirerek OEM'lere daha fazla esneklik sağlıyor.

Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan taslak bildirime göre, uyumluluk FY28-30 ve FY30-32 dönemlerinde değerlendirilecek ve üreticilere elektrikli araç lansmanlarını aşamalı olarak devreye almaları için ek süre tanınacak. Nomura, EV penetrasyonunun FY28'de yüzde 8,8'e, FY30'da ise yüzde 12,7'ye yükseleceğini öngörüyor.

Yeni çerçeve, güçlü hibrit araçlar için süper krediyi 2,0x'ten 1,6x'e düşürürken, küçük araçlar için 3g CO²/km imtiyazını kaldırdı. Buna karşılık, her biri 1g CO²/km fayda sağlayan 12 yeni derogasyon teknolojisi getirildi ve toplam fayda 9g CO²/km ile sınırlandırıldı. Normlara uymayan üreticiler, Enerji Verimliliği Bürosu'ndan uyumluluk kredisi satın alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Politika, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'da Elektrikli Araç Politikası Değişiyor - Son Dakika

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