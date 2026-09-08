Hindistan'da EV satışları Ağustos'ta yüzde 52,9 artarak 298.448 ile rekor kırdı - Son Dakika
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Hindistan'da EV satışları Ağustos'ta yüzde 52,9 artarak 298.448 ile rekor kırdı

Hindistan\'da EV satışları Ağustos\'ta yüzde 52,9 artarak 298.448 ile rekor kırdı
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Elektrikli araç perakende satışları Hindistan'da yıllık yüzde 52,9 artışla Ağustos 2026'da 298.448 adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek Ağustos rakamını gördü. İki, üç tekerlekli ve ticari araç segmentleri rekor kırarken, penetrasyon oranı yüzde 9,5'ten yüzde 12,3'e çıktı.

Elektrikli araç (EV) perakende satışları Hindistan'da yıllık bazda yüzde 52,9 artarak Ağustos 2026'da 298.448 adetle tüm zamanların en yüksek Ağustos rakamına ulaştı. Federasyon of Automobile Dealers Associations (FADA) verilerine göre, genel penetrasyon oranı önceki yılki yüzde 9,5'ten yüzde 12,3'e yükseldi. İki tekerlekli, üç tekerlekli, binek araç ve ticari araç segmentlerinin tamamı Ağustos ayı için en yüksek satış rakamlarını kaydetti.

Elektrikli iki tekerlekli satışları yıllık yüzde 67,05 artışla 183.204 adet olurken, TVS Motor 48.938 adetle liderliğini sürdürdü. Bajaj Auto 41.114, Ather Energy 28.757 adet satarken, Ola Electric 13.852 adette kaldı. Elektrikli üç tekerlekli satışları yüzde 25,28 artışla 79.846 adede çıktı ve penetrasyon yüzde 65,3'e ulaştı. Elektrikli ticari araç segmenti satışlarını neredeyse üçe katlayarak 4.702 adede yükseldi; Tata Motors 1.416 adetle lider oldu. Elektrikli binek araç satışları ise yüzde 51,89 artışla 30.696 adede çıkarken, Tata Motors 13.158 adetle ilk sırada yer aldı.

FADA Başkanı Sai Giridhar, Ağustos 2026'nın Hindistan için elektrikli mobilitede en büyük Ağustos olduğunu belirterek, 'Elektrikli ticari araçlar tüm serideki en iyi ayını yaşadı; filo elektrifikasyonu pilot aşamadan satın alma emirlerine geçiyor' dedi. Giridhar, bu durumun artık bir sübvansiyon hikayesi olmadığını, işletme maliyeti ekonomisi, genişleyen şarj altyapısı ve olgunlaşan tüketici güveninin PM E-DRIVE ve ilerici devlet politikalarıyla desteklendiğini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'da EV satışları Ağustos'ta yüzde 52,9 artarak 298.448 ile rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da EV satışları Ağustos'ta yüzde 52,9 artarak 298.448 ile rekor kırdı - Son Dakika
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