Hurda Otomobilleri Yenileyen Usta - Son Dakika
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Hurda Otomobilleri Yenileyen Usta

Hüseyin Kaya, eski araçları yenileyip trafiğe çıkararak Türkiye'de klasik otomobil kültürünü yaygınlaştırıyor.

17.05.2025 12:49
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Kaya (37), hurdaya çıkan eski otomobilleri kendine özgü yöntemlerle farklı araçların parçalarını birleştirip, yenileyerek tekrar trafiğe çıkarıyor.

Hüseyin Kaya, çocukluğunda kaporta ustası olan babasının yanında çalıştı. Daha sonra sıhhi tesisatçılık yapan Kaya, bu meslekte de el becerilerini geliştirdi. Otomobillere olan tutkusunu yitirmeyen Kaya, 5 yıl önce evinin garajını tamirhaneye çevirip, hurdaya çıkan klasik otomobilleri tamir etmeye başladı. Kaya, 4 arkadaşı ile birlikte birkaç yıl içinde onlarca hurda aracı orijinaline uygun yenileyip, tekrar trafiğe çıkardı. Kaya, yurt dışında getirdiği parçalarla yenilediği araçlarla fuarlara katılıp, sosyal medya paylaşımları yapınca müşterisi de artmaya başladı. Kaya, en son Almanya'dan kendisine ulaşan Türk işçinin getirdiği 1952 model kamyoneti yeniledi.

'KENDİMİZ DE PARÇA ÜRETİYORUZ'

Şimdi tesisatçılık işini bırakıp, tamamen hurda araç tamirine yönelen Kaya, Klasik araç restorasyonuna ticari amaç gütmeden başladım önce. Sektörde eksik olduğu için daha sonra bu bizim işimiz oldu. Restorasyon süreci 6 ay ile 1 sene arası değişebiliyor. Yakınlarımız, bu işle ilgilendiğimizi bildikleri için bir yerde bir araba gördüklerinde o hurda aracın fotoğrafını ve konumunu atıyorlar. Biz de garajımıza getirdiğimiz araçlara restorasyon sürecini başlatıyoruz. Bulduğumuz parçaları aracın üstüne takabiliyoruz. Fakat kişiye özel yapılan arabalarda bir parçayı kendimiz de imal edebiliyoruz. Yani kişinin, müşterinin isteğine göre biz o parçayı kendi elimizde yapıp tamamıyla el işçiliğiyle kendimiz de üretebiliyoruz dedi.

'KLASİK OTOMOBİL HERKESİN HARCI DEĞİL'

Kaya, hurda araçları tekrar çalıştırmaktan büyük keyif aldığını söyleyerek, Müşterilerimiz de sosyal medyada sürekli paylaşımlar yapıyor. Yolda giderken de insanların çok ilgisini çekiyor, iyi anlamda tepki gösteriyorlar. Klasik arabalarla alakalı restorasyonun kişiye özel otomobilde (custom) kültürü Türkiye'de henüz çok gelişmiş değil. Amerika'da, Meksika'da bu kişiye özgü restorasyon kültürü mevcut. Türkiye'de bu kültür yeni yeni ilerlemeye başladı. 2'nci İstanbul Klasik Otomobil Fuarı'nda ödülümüz var. 2023 yılında büyük bir festivalde custom onur ödülümüz ve kupamız var. Tabii bunu arayan, seven insanlar bizi buluyor. Bu işleri yapmak öyle her ustanın da harcı değil. Her eline torna alanın harcı da değil. Gerçekten emek, maddiyat ve risk diye konuştu.

'ALMANYA'DAN TALEPTE BULUNDU'

Kaya, en son Almanya'dan klasik araç sahibi bir müşterinin ulaşarak 1952 yılı üretimi aracını yenileme talebinde bulunduğunu söyleyerek, Sonra müşteri aracını buraya sürerek getirdi. Onun isteği doğrultusunda şu an aracını tamamladık. Bu arabanın şasesini ve motorunu değiştirdik. Tam 17 farklı arabanın parçalarıyla bir araya getirdik. Tabii kendimizden de bir şeyler kattık. Kendimizden de bir ruh kattık ki bu hale geldi. Ufak tefek işlerimiz var ve sonrasında aracını sürerek geri Almanya'ya götürecek. Tüm yaptığımız arabalarla bir sevgi bağımız oluşuyor. Hedefimiz Türkiye'ye custom otomobil kültürünü tanıtmak dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Türkiye, Kültür, Yaşam, Mamak, Son Dakika

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