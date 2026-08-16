İkinci El Tesla Model Y'ye Ceza - Son Dakika
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İkinci El Tesla Model Y'ye Ceza

İkinci El Tesla Model Y\'ye Ceza
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Ticaret Bakanlığı, 2,8 milyon liralık ilan için satıcıya 434 bin lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın ihbarı üzerine ikinci el Tesla Model Y ilanını incelemeye aldı. Yapılan kontrolde aracın, üretici tarafından belirlenen güncel sıfır satış fiyatının üzerinde ilana konulduğu tespit edildi.

Güncel liste fiyatı 2 milyon 474 bin 985 lira olan Tesla Model Y, ikinci elde 2,8 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ticaret Bakanlığının Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata aykırı ilan veren satıcıya 434 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada fırsatçılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci El Tesla Model Y'ye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mahmuterdem65@icloud.com [email protected]:
    bu bakanlık bunu neden konutlar içinde yapmıyor, müteitler veya fırsatçı ve aç gözlü ev sahipleri fahiş fiyat ile ilana ev atmazlardır 0 0 Yanıtla
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