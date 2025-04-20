İnegöl\'de Seyir Halindeki Araç Yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobil, İnegöl girişine geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.