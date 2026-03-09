Kütahya\'da Kaza: Otomobil Takla Attı

KÜTAHYA'da Baran Barış Y., direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir araca çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Baran Barış Y. yaralandı.
Kaza, gaç saatlerde Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Baran Barış Y. yönetimindeki 42 AAV 449 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra 43 ADR 186 plakalı araca çarptı. Refüje çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücü Baran Barış Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
