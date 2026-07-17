Maruti Suzuki E20 Yakıtı Yüzünden Tazminata Mahkum Oldu

Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki, E20 etanol yakıtının aracına zarar verdiğini iddia eden bir doktora yeni bir Grand Vitara vermeye veya 2 milyon rupi tazminat ödemeye mahkum edildi. Şirket karara itiraz edeceğini açıkladı.

Dava, 2026'da Hindistan genelinde standart hale gelen yüzde 20 etanol içeren E20 yakıtının eski motorlara uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıktı. Hükümet, ithal petrole bağımlılığı azaltmak ve çiftçileri desteklemek için bu politikayı hızlandırdı ancak tüketiciler ve otomobil üreticileri arasında tartışmalara yol açtı.