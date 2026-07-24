Mercedes CLA L, yeni MMA platformu, 800 volt mimari, MB. OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek teknolojileriyle oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip.
Çin test standartlarına göre 866 km'ye varan menzil ve uzun aks mesafesine rağmen bu donanımlar tüketicinin ilgisini çekmeye yetmedi.
Son Dakika › Otomobil › Mercedes CLA L: Gelişmiş Altyapı, Düşük İlgi - Son Dakika
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