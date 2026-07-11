Motorin Fiyatlarına İndirim Bekleniyor

Motorin fiyatlarına 11 Temmuz 2026'dan itibaren 2,16 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin tamamı ÖTV'den mahsup edilecek. Son kararı üst makamlar verecek.

Benzin fiyatlarında değişiklik beklenmezken, sektör verilerine göre benzin 2,20 TL artacak, motorin 3,95 TL düşecek. Fiyatlar uluslararası petrol, döviz kuru ve vergilere bağlı olarak güncelleniyor.