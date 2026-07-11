Motorin fiyatlarına 11 Temmuz 2026'dan itibaren 2,16 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin tamamı ÖTV'den mahsup edilecek. Son kararı üst makamlar verecek.
Benzin fiyatlarında değişiklik beklenmezken, sektör verilerine göre benzin 2,20 TL artacak, motorin 3,95 TL düşecek. Fiyatlar uluslararası petrol, döviz kuru ve vergilere bağlı olarak güncelleniyor.
Son Dakika › Otomobil › Motorin Fiyatlarına İndirim Bekleniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?