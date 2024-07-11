Muğla'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hafif Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hafif Yaralı

Muğla\'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hafif Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde Sakar Geçidi'nde meydana gelen kazada, Birsen Deveci'nin kontrolünü kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Deveci hafif yaralı olarak kurtulurken, olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.07.2024 14:31
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MUĞLA'da Sakar Geçidi'nde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birsen Deveci (65), kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Birsen Deveci'nin, Muğla'dan Antalya yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 48 FP 270 plakalı otomobil, 50 metreden yuvarlandı. Kazada, Birsen Deveci, hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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