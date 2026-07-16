Nissan Elgrand Yenilendi

Nissan, Japonya pazarında tamamen yeniden tasarlanmış Elgrand premium minivanını piyasaya sürdü. Bu, modelin 16 yıl sonraki ilk büyük revizyonu olup, otomobil üreticisinin işlerini canlandırma stratejisinin bir parçasıdır.

Yeni Elgrand, Nissan'ın e-Power hibrit teknolojisi ve e-4ORCE dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldı. Araç, selefine göre daha büyük boyutlarıyla ferah bir kabin sunuyor. Fiyatı 42 bin 500 dolardan başlıyor.

Nissan, Mayıs ayından bu yana 5 binden fazla perakende siparişi aldı. Model, Japonya'nın premium minivan segmentinde Toyota Alphard'a karşı rekabet edecek.