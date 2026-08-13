Otomotiv Pazarındaki Daralma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomotiv Pazarındaki Daralma Devam Ediyor

Otomotiv Pazarındaki Daralma Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv pazarında beklentiler 1,2 milyon adetle geriliyor; ÖTV matrahları ve finansman sorunları etkili.

Otomotiv pazarındaki daralma devam ediyor. Yıl başında 1,3-1,4 milyon adet olarak öngörülen pazarın artık 1,2 milyon adede gerilemesi bekleniyor. Temmuz ayında yaşanan yaklaşık %25'lik daralma ağustosta da sürdü. Ağustosun ilk iki haftasındaki verilere göre pazar, geçen yılın oldukça altında kalacak ve ay 75-80 bin adet seviyesinde kapanabilir.

Özpeynirci, en büyük sorunlardan birinin elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV matrahları olduğunu belirtti. 2,4 milyon TL'lik sınır sektörde ciddi baskı yaratıyor; bu sınır aşıldığında vergi dilimi %25'ten %55'e çıkıyor. Hyundai Ioniq 6'nın fiyatı bu nedenle sınırda tutuluyor, TOGG T10X V2 ise 2 milyon 411 bin TL ile sınırda bulunuyor. %1'lik bir fiyat artışı aracı %55'lik dilime sokarak fiyatını 3 milyon TL'nin üzerine çıkarabilir. Mini Countryman sınırı aştı ve 3,8 milyon TL'ye yükseldi; Volvo EX30, Kia EV5 ve Tesla Model Y de benzer matrah baskısıyla karşı karşıya.

Pazardaki daralmanın bir diğer nedeni finansman. BDDK'nın dört yıldır kredi vadelerini güncellememesi ve kredi oranlarının düşük kalması, nakit parası olmayan tüketicilerin sıfır araç alımını zorlaştırıyor. Tasarruf finansman şirketlerine getirilen sınırlamalar da filo ve premium araç satışlarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca değerli madenlerdeki düşüş, altından kazanç sağlayanların otomobil alımına yönelmesini engelliyor.

Çözüm için hurda teşvikinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Özpeynirci, 2018'deki 100 bin TL'lik teşvikin bugün anlamsız olduğunu söyledi. Yerli üretim araçları kapsayacak yeni bir finansman modelinin bankalar aracılığıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Tofaş'ın K9 projesi, Ford Otosan ve Iveco gibi büyük yatırımların korunması ve yeni yatırımlar için yerli sanayiye özel teşviklerin hayata geçirilmesi önemli.

Özpeynirci, otomotiv sektörünün geleceğini belirleyecek iki kritik konunun ÖTV matrahları ve kredi koşulları olduğunu belirtti. Bu alanlarda güncelleme yapılmazsa otomotiv sanayisinin ekonominin lokomotifi olma özelliğini kaybetme riski bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv Pazarındaki Daralma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:02:36. #7.12#
SON DAKİKA: Otomotiv Pazarındaki Daralma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.