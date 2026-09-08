Otonom Tesla Cybercab Austin'de ücretli taşımada, 1000 araç için inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Otonom Tesla Cybercab Austin'de ücretli taşımada, 1000 araç için inceleme başlatıldı

Otonom Tesla Cybercab Austin\'de ücretli taşımada, 1000 araç için inceleme başlatıldı
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Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı Cybercab, Austin'de Robotaxi uygulamasıyla ücretli yolcu taşımaya başladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), federal güvenlik standartlarına uygunluğu belgeleyip belgelemediği kapsamında yaklaşık 1.000 Cybercab için inceleme başlattı.

Tesla'nın tamamen otonom iki kişilik elektrikli otomobili Cybercab, Austin'de ücretli yolcu taşımacılığına başladı. Direksiyon ve pedal içermeyen araç, Robotaxi uygulamasıyla çağrılıyor. Kamera ve sensörlerle çevresini algılayan Cybercab, insan müdahalesi olmadan seyahat ediyor. Hizmet kapsamında Model Y araçları da kullanılıyor ve Dallas, Houston, Miami, Orlando ve Tampa'nın bazı bölgelerinde sunuluyor.

Ticari kullanımın ardından ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 Cybercab için inceleme başlattı. İncelemede Tesla'nın araçların federal güvenlik standartlarına uygunluğunu nasıl belgelediği ele alınıyor. Mevcut standartlar, sürücü kontrollerini zorunlu kıldığı için Cybercab'in yapısının bu kurallara nasıl uyacağı soru işareti oluşturuyor. NHTSA, Tesla'nın teknik verilerini ve uygunluk değerlendirme sürecini inceleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Otonom Tesla Cybercab Austin'de ücretli taşımada, 1000 araç için inceleme başlatıldı - Son Dakika

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