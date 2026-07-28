Peugeot Rifter, Bursa'da Üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peugeot Rifter, Bursa'da Üretilecek

Peugeot Rifter, Bursa\'da Üretilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peugeot, Rifter'ı 2026'dan itibaren Tofaş Bursa fabrikasında yerli üretimle piyasaya sunacak.

Peugeot, hafif ticari modeli Rifter'ı 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş'ın Bursa fabrikasında 'Made in Türkiye' etiketiyle üretecek. Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından Rifter'ın da yerli üretime geçmesi, markaya lojistik ve tedarik avantajı sağlayacak. Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, 30 yıllık hafif ticari birikimini temsil eden Rifter'ın Bursa'da üretilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Yerli üretimle hafif ticari araç pazarındaki konumlarını ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Rifter, ilk kez 1996'da Partner adıyla yollara çıktı ve 2019'dan itibaren Rifter adıyla satıldı. Peugeot'nun C segmenti hafif ticari araç kategorisinde 2003'ten bu yana toplam satış 213 bin 921 adede ulaştı. 174 bin 756 adedi kombi van, 39 bin 165 adedi panel van. 2019'dan günümüze Rifter ve Partner Van toplam 84 bin 556 adet satıldı: 67 bin 404 Rifter, 17 bin 152 Partner Van. Rifter'ın Bursa'da üretilmesiyle tedarik süreçleri hızlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Peugeot, Ekonomi, Bursa, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Peugeot Rifter, Bursa'da Üretilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Peugeot Rifter, Bursa'da Üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.