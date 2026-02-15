Rüzgar Menemen\'de Ağaç Devirip Araca Zarar Verdi

İZMİR'in Menemen ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine çam ağacı devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Rüzgar nedeniyle Çeşme'de deniz taştı.

Esat Paşa Mahallesi Yüksel Kayan Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacı devrilip park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ekipler tarafından ağaç, gövdesinden kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Otomobilin sahibi Murat Şenay büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtip, "Rüzgar nedeniyle bir afet oldu. Devrilen ağaç otomobile tamamen zarar verdi. Evimiz burada olduğu için genelde burada boş bulduğumuz yere aracımızı park ediyoruz. Dün kızım park etmişti. Bugün beni trafik polisi aradı. Onlara da itfaiye grubu söylemiş. Olay yerine gelince biz de durumdan haberdar olduk. Otomobil kullanılamayacak hale gelmiş. Ağacın devrileceğini nereden bilebilirdik" dedi.

ÇEŞME'DE DENİZ TAŞTI

Rüzgar nedeniyle Çeşme'de ise deniz taştı. Taşma nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, deniz suları kaldırımlarla birleşti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.