Rüzgar Menemen'de Ağaç Devirip Araca Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Otomobil

Rüzgar Menemen'de Ağaç Devirip Araca Zarar Verdi

Rüzgar Menemen\'de Ağaç Devirip Araca Zarar Verdi
15.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde kuvvetli rüzgar ağaç devrilmesine ve araç hasarına yol açtı. Çeşme'de deniz taştı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine çam ağacı devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Rüzgar nedeniyle Çeşme'de deniz taştı.

Esat Paşa Mahallesi Yüksel Kayan Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacı devrilip park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ekipler tarafından ağaç, gövdesinden kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Otomobilin sahibi Murat Şenay büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtip, "Rüzgar nedeniyle bir afet oldu. Devrilen ağaç otomobile tamamen zarar verdi. Evimiz burada olduğu için genelde burada boş bulduğumuz yere aracımızı park ediyoruz. Dün kızım park etmişti. Bugün beni trafik polisi aradı. Onlara da itfaiye grubu söylemiş. Olay yerine gelince biz de durumdan haberdar olduk. Otomobil kullanılamayacak hale gelmiş. Ağacın devrileceğini nereden bilebilirdik" dedi.

ÇEŞME'DE DENİZ TAŞTI

Rüzgar nedeniyle Çeşme'de ise deniz taştı. Taşma nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, deniz suları kaldırımlarla birleşti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Otomobil, Menemen, Çeşme, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Rüzgar Menemen'de Ağaç Devirip Araca Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:17:35. #7.11#
SON DAKİKA: Rüzgar Menemen'de Ağaç Devirip Araca Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.