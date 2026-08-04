Sakarya\'nın İhracatı Yükseliyor

Sakarya, 2023 yılının ocak-temmuz döneminde 3 milyar 209 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre bu rakam, ülke ihracatının yüzde 2,27'sine karşılık geldi ve Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7. sırada yer aldı.

Kentte özellikle otomotiv sektörü dikkat çekti. Otomotiv ihracatı, toplam ihracatın yüzde 83,87'sini oluştururken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,52 artış gösterdi. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, yılın ilk yarısında bu sektörden 2 milyar 691 milyon 996 bin dolar gelir elde etti.

İhracatta en büyük pazarlar Fransa (553 milyon 860 bin dolar), İspanya (504 milyon 581 bin dolar) ve Polonya (375 milyon 656 bin dolar) oldu. Birleşik Krallık ve İtalya da önemli pazarlar arasında sayıldı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6,1 artışla 556 milyon 471 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun hem 2023 hem de tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı rakamı olduğunu söyledi.

Altuğ, çelik, makine aksamları ve elektrik sektörlerinde belirgin büyüme görüldüğünü, hammadde fiyatlarındaki artış ve jeopolitik gerilimlerin ticareti zorlaştırdığını ifade etti. Sanayicilerin pazar kaybı yaşamaması için daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı.