Stellantis'ten 1 Milyon Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika
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Stellantis'ten 1 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Stellantis\'ten 1 Milyon Araç Geri Çağrıldı
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Stellantis, arka görüş kamerası yazılımı sorunu nedeniyle 1 milyon aracı geri çağırdı.

Stellantis, Chrysler, Dodge, Jeep ve Ram dahil dört Amerikan markasını kapsayan yaklaşık bir milyon aracı geri çağırdı. Geri çağırmanın nedeni, sürücülerin arka görüş kamerası görüntüsünü görmesini engelleyen bir yazılım sorunu. Otomobil üreticisi, sorunun radyo yazılımındaki bir arızadan kaynaklandığını ve arka görüş kamerasının medya ekranında görünmesini engellediğini açıkladı.

Geri çağırma kapsamında ABD'de 848.511 araç etkilenirken, diğer ülkelerde 100.000'den fazla araç bulunuyor ve bunların büyük çoğunluğu Kanada'da satıldı. Geri çağrılan modeller arasında 2026-27 Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager minivanlar; 2026-27 Dodge Charger; 2026 Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L ve Wrangler; ve 2026 Ram 1500 ve 2500 kamyonetler ile ProMaster ve ProMaster EV vanlar yer alıyor.

Stellantis, şu anda sürücülere arka görüş kamerası görüntüsü ekranda görünmezse aynalarını kullanmalarını ve çevrelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyor. Şirket, sorunun kablosuz (OTA) bir güncellemeyle giderilmesini bekliyor; bu sayede araç sahiplerinin bayilere gitmesine gerek kalmayacak. Sürücülere, güncelleme bildirimi için dikkatli olmaları öneriliyor.

Stellantis, bu sorunla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmediğini belirtti. Etkilenen sürücüler, Eylül ayından itibaren geri çağırma bildirimi almaya başlayacak. Soruları olanlar 1-800-853-1403 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya recalls.mopar.com adresinden araçlarının kapsamda olup olmadığını kontrol edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis'ten 1 Milyon Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika

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