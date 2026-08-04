Tesla'nın Avrupa Kayıtları Farklılıklar Gösterdi

Tesla'nın Avrupa pazarlarındaki Temmuz kayıtları, ülkeden ülkeye belirgin farklılıklar sergiledi. Elektrikli araç üreticisinin kayıtları satışlar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Fransa'da geçen yılın aynı ayına göre kayıtlar yüzde 86 artarken, Danimarka'da yüzde 52 yükseldi. Bu veriler Fransız otomobil birliği PFA ve Danimarka'nın bilstatistik.dk sitesinden alındı.

Buna karşın Tesla kayıtları Norveç'te yüzde 97, İsveç'te ise yüzde 60 geriledi. Bu rakamlar OFV ve Mobility Sweden derlemelerinden elde edildi.

Öte yandan Avrupa genelinde yeni bataryalı elektrikli araç kayıtları Haziran ayında yüzde 51 arttı. Bu veriler Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden geldi. Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir.