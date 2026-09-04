Tesla'nın sürücüsüz robotaksisi Cybercab Austin'de yollarda - Son Dakika
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Tesla'nın sürücüsüz robotaksisi Cybercab Austin'de yollarda

Tesla\'nın sürücüsüz robotaksisi Cybercab Austin\'de yollarda
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Tesla'nın direksiyonu ve pedalı olmayan sürücüsüz robotaksisi Cybercab, Teksas'ın başkenti Austin'de hizmete sunuldu. İki yolcu taşıyabilen araçlar cuma günü halkın erişimine açılırken, Tesla'nın eyalette tescil ettirdiği robotaksi sayısı 314'e ulaştı.

Tesla'nın Uber ve Waymo gibi rakipleriyle rekabet etmek için geliştirdiği sürücüsüz robotaksisi Cybercab, perşembe günü Teksas'ın başkenti Austin'de hizmete sunuldu. İlk kez Ekim 2024'te tanıtılan altın sarısı araçta direksiyon ve pedal bulunmuyor. İki yolcu taşıyabilen Cybercab, özel olarak sürücüsüz taksi hizmeti için tasarlandı.

Tesla CEO'su Elon Musk, X platformunda Austin'de bir Cybercab görseli paylaştı. Basına kapalı bir eğlence mekanındaki etkinlikte davetliler ilk yolculuklarını yaptı; araçlar cuma günü halkın erişimine açıldı. Avustralyalı turist Graham Sprigg, bu gelişmenin ulaşımı kişisel araç sahipliğinden bir hizmete dönüştüreceğini belirterek, 'Bu durum engelliler ve benim gibi yaşlanan bireyler için muhteşem' dedi.

Tesla, geçen yıl Austin'de Model Y SUV araçlarıyla başlattığı 'Robotaxi' hizmetini kademeli olarak Teksas, Florida ve Kaliforniya'daki şehirlere yaymıştı. FSD Database platformunun Teksas Motorlu Araçlar Dairesi verilerine dayandırdığı bilgilere göre Tesla, çarşamba günü itibarıyla eyalette 45'i Cybercab olmak üzere 314 robotaksi tescil ettirdi. Eyalet yasaları, araçların büyük kısmında gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir insan gözetmen bulunmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Teksas, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın sürücüsüz robotaksisi Cybercab Austin'de yollarda - Son Dakika

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