Tofaş'ta Yeni Üretim Dönemi Başladı - Son Dakika
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Tofaş'ta Yeni Üretim Dönemi Başladı

Tofaş\'ta Yeni Üretim Dönemi Başladı
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Tofaş, Stellantis ile stratejik işbirliği sayesinde yeni hafif ticari araçları Bursa'da üretiyor.

Stellantis ve Koç Holding'in stratejik anlaşmaları ve 200 milyon euroyu aşan yatırımları sonuç vermeye başladı. Tofaş, sadece Fiat değil, Stellantis bünyesindeki tüm ana markalar için üretim omurgasına dönüştü. Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle boşalan kapasite, hafif ticari araç stratejisi doğrultusunda yeniden değerlendirildi.

İlk adım olarak daha önce İspanya'ya kayan yeni Doblo'nun üretimi Bursa'ya taşındı. Ardından Citroen Berlingo ve Peugeot Rifter'ın üretimi devreye alındı. Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, Rifter'ın Bursa'da üretilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, modelin hafif ticari araç satışlarında yüzde 72 paya sahip olduğunu belirtti.

Sıradaki aday ise Opel Combo. Geçmişte de Bursa'da üretilen Combo, yeni nesliyle aynı hattan çıkacak. Bu sayede Tofaş, Fiat, Peugeot, Citroën ve Opel amblemlerini aynı fabrikada üreterek eşine az rastlanır bir üretim esnekliği yakalayacak. Binek otomobil tarafında ise yeni bir yatırım için görüşmeler sürüyor, ancak henüz resmi bir karar bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Bursa, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tofaş'ta Yeni Üretim Dönemi Başladı - Son Dakika

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