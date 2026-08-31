Togg\'da Önemli Ortaklık Değişikliği

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'da önemli bir ortaklık değişikliği yaşanabilir. Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, kurucu ortaklardan Vestel ve Anadolu Grubu, Togg'daki hisselerini devretmek için görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerde adı geçen taraflardan biri de Türkiye Varlık Fonu. Ancak henüz imzalanmış ve kamuoyuna duyurulmuş bir anlaşma bulunmuyor.