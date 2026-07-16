Toledo'da Lastik Patlayan Araçta 5 Kişi Bulundu

Çarşamba günü Toledo'da lastiği patlayan bir Ford Explorer'da beş kişi tepkisiz halde bulundu. Üç kişi hayatını kaybederken iki çocuk kritik durumda hastaneye kaldırıldı. İtfaiye Şefi Allison Armstrong, aracın yolcu bölmesinde yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ford Explorer'lar daha önce de egzoz kokularıyla ilgili federal soruşturmaya konu olmuş, ancak 2023'te yapılan incelemede geri çağırma gereği görülmemişti. Yetkililer, olaydaki aracın model yılını henüz belirleyemedi.