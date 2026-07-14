Tripy Mobility Türkiye'de Otonom Araç Testlerine Başlıyor - Son Dakika
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Tripy Mobility Türkiye'de Otonom Araç Testlerine Başlıyor

14.07.2026 15:51
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Tripy Mobility, L4 seviye otonom araç filosuyla Türkiye'de sürücüsüz taksi testlerine başlayacak.

Tripy Mobility, Çin’de test edilen L4 seviyesindeki otonom araç filosunu Türkiye’ye getirerek yol testlerine başlayacağını duyurdu. Şirket, sürücüsüz taksi hizmeti için geliştirilen elektrikli araçları Türkiye’de test edecek.

Ayrıca Tripy Mobility, robotaksi projesi kapsamında Londra’da da işletmecilik başvurusu yaptığını açıkladı. Testlerin zamanı ve yeriyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Tripy Mobility Türkiye'de Otonom Araç Testlerine Başlıyor - Son Dakika

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