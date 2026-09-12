Unifor-Stellantis görüşmeleri Brampton'ın kapatılma ihtimaliyle çıkmaza girdi - Son Dakika
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Unifor-Stellantis görüşmeleri Brampton'ın kapatılma ihtimaliyle çıkmaza girdi

Unifor-Stellantis görüşmeleri Brampton\'ın kapatılma ihtimaliyle çıkmaza girdi
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Unifor ile Stellantis arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri, Brampton montaj fabrikasının kapatılıp satılması ihtimali nedeniyle çıkmaza girdi. Unifor, Brampton'daki Local 1285 üyeleri için çözüm sağlanmadan geçici bir anlaşma olmayacağını açıkladı.

Unifor ile Stellantis arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri, 10 günlük yoğun müzakerelerin ardından çıkmaza girdi. Taraflar 11 Eylül 2026 için hedef bir uzlaşma tarihi belirlemişti. Unifor Ana Müzakere Komitesi Toronto'daki görüşmelere ara verdi ve bundan sonraki adımları değerlendiriyor.

Çıkmazın merkezinde Stellantis'in Brampton montaj fabrikasının geleceği var. Şirket ayrıca Windsor montaj fabrikası ve Etobicoke döküm fabrikası için öngörülen planları henüz doğrulamadı. Stellantis, ekonomik modele yalnızca Brampton'ın kapatılmasına bağlı koşullu bir anlaşma teklif ederek süreci zorlaştırdı.

Ekim 2025'te Stellantis, kısmen tarifelere yanıt olarak Brampton'da Jeep üretimine yatırım yapma taahhüdünden vazgeçmişti. Şirket o dönemde Unifor üyelerine ve hükümet yetkililerine Brampton için yeni araç programlarına koşullu yatırım niyetini bildirmişti.

Ağustos 2026'da Stellantis, tesisi kapatmayı ve üçüncü bir tarafa satmayı ciddi biçimde değerlendirdiğini Unifor'a bildirdi. Unifor bu tutuma şiddetle karşı çıktı. Şirket, savunma sanayi tedarikçisi Roshel ile fabrikayı satın almaya ilgi duyduğuna dair bir mutabakat zaptı imzaladığını doğruladı. Şirketin kapatma ve satış önerisinde ısrar etmesi pazarlık sürecini engelledi.

Şirket ayrıca Brampton'a ilişkin bozulan taahhüdü ve montaj fabrikasının geleceği konusunda federal hükümetle görüşmelerini sürdürüyor. Önerilen kapatma ve satış, Unifor üyelerinin ücretlerini, emekli maaşlarını ve diğer haklarını tehdit ediyor. Aynı zamanda Kanada'nın sanayi sektörüne, özellikle Ontario eyaleti ve Brampton toplumu için yıkıcı bir darbe anlamına geliyor. Kanada'da otomotiv montajının geniş tedarik zinciri, bölgesel ekonomik faaliyet ve bağlantılı kaliteli sendikalı işler dahil hiçbir ekonomik ikamesi yok.

Unifor, Brampton'daki Local 1285 üyeleri için uygun bir çözüm bulunmadan geçici bir anlaşma olmayacağı yönündeki tutumunu sürdürüyor. Sendika bu görüşü hem şirkete hem de hükümet yetkililerine tekrarladı. Çözüm sağlanmazsa Unifor ile Stellantis arasındaki resmi sözleşme görüşmeleri ikinci bir bildirime kadar durduruldu. Sendika önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşacak. Mevcut toplu sözleşme 20 Eylül 2026 saat 23.59'da sona eriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Unifor-Stellantis görüşmeleri Brampton'ın kapatılma ihtimaliyle çıkmaza girdi - Son Dakika

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