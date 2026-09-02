VinFast, Hindistan'daki fabrikasının 2. aşama genişleme yatırımına onay aldı - Son Dakika
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VinFast, Hindistan'daki fabrikasının 2. aşama genişleme yatırımına onay aldı

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Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Thoothukudi fabrikasının genişletme planının 2. aşaması için yatırım onayı aldı. Şirket, yatırım tutarını ve takvimini açıklamazken Hindistan'a özel tasarım ve üretim ile yüksek yerelleştirme hedeflediğini duyurdu.

VinFast, Hindistan'da operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Vietnamlı elektrikli araç üreticisi, Tamil Nadu'daki Thoothukudi fabrika genişletme planının 2. aşaması için yatırım onayı aldı. Şirket, önerilen yatırım tutarını, ek kapasite veya genişletme takvimini açıklamadı.

Sözcü Autocar Professional'a yaptığı açıklamada, yaklaşan modellerde mevcut ürünleri pazara sunmak yerine Hindistan'a özel tasarım, geliştirme ve üretim yapacaklarını, ayrıca çok daha yüksek yerelleştirme hedeflediklerini söyledi. VinFast, VF 6 ve VF 7 modelleri için pazar araştırmaları ve müşteri klinikleri düzenledi; geri bildirimler doğrultusunda Hindistanlı müşteriler için ürün değişiklikleri yaptı.

Şu anda VF 6 ve VF 7'yi komple sökülmüş kitler (CKD) halinde Thoothukudi'de monte eden firma, bu iki model için üretim planlarını değiştirmediğini veya askıya almadığını, CKD montajına devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, Reuters'ın üretim planlarıyla ilgili haberinin ardından geldi. VinFast, Hindistan'ın uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ve ülkede ilk yanıtla birlikte en büyük beş elektrikli binek araç markası arasında yer aldığını belirtti.

Otomobil üreticisi, yerel tedarikçi tabanını genişletmek için Hindistan ve Vietnam'da 300'den fazla Hintli tedarikçinin katıldığı konferanslar düzenledi. Sözcü, sürdürülebilir ve dayanıklı bir tedarik zincirinin Hindistan stratejilerinin temeli olduğunu ve 'Make in India' doğrultusunda operasyonları hızlandırdıklarını söyledi. Şirket ayrıca, küresel elektrikli araç üreticilerinin Hindistan'da daha fazla üretim ve yatırım yapmasını destekleyecek politika önlemleri için devlet kurumlarıyla görüşüyor. 2. aşama onayı Thoothukudi fabrikasında kapasite artırımı için önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Otomobil VinFast, Hindistan'daki fabrikasının 2. aşama genişleme yatırımına onay aldı - Son Dakika

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