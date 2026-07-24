Volkswagen ID. Cross Siparişe Açıldı

Volkswagen'in yeni kompakt elektrikli SUV modeli ID. Cross, Almanya'da siparişe açıldı. Şimdilik yalnızca 155 kW (210 PS) motor, 52 kWsa batarya ve Life ile Style donanım paketleriyle sunulan model, lansman indirimiyle 34.025 eurodan başlıyor. Daha uygun fiyatlı Trend paketi Ekim ayında 27.995 euro baz fiyatla gelecek.

Aracın teknik özellikleri arasında 427 km WLTP menzil, 7,1 saniye 0-100 km/s hızlanma ve 105 kW DC şarj desteği yer alıyor. Life donanımında 18 inç jantlar, LED farlar, dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı standart; Style'da Matrix LED farlar, anahtarsız giriş ve ısıtmalı koltuklar ekleniyor. Ekim ayında 85 kW ve 99 kW gücünde, 37 kWsa LFP bataryalı giriş versiyonları da siparişe açılacak. ID. Cross'un Türkiye'ye 2027'nin ikinci çeyreğinde gelmesi planlanıyor.