Volkswagen ID. Era 5S, Çin'de Siparişe Açıldı - Son Dakika
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Volkswagen ID. Era 5S, Çin'de Siparişe Açıldı

Volkswagen ID. Era 5S, Çin\'de Siparişe Açıldı
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Yeni şarj edilebilir hibrit otomobil ID. Era 5S, Volkswagen'in sedan modeli olarak ön satışa sunuldu.

SAIC Volkswagen ortak girişimi tarafından geliştirilen yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan Volkswagen ID. Era 5S, Çin'de resmen siparişe açıldı. Mayıs ayında Sanayi Bakanlığı veri tabanında ortaya çıkan ve Haziran'da tasarımı gösterilen modelin donanım seçenekleri ve ön satış fiyatları netleşti. ID. Era 5S, Volkswagen'in SAIC ile geliştirdiği 'ID. Era' ailesinin sedan gövde tipindeki ilk temsilcisi.

Dış tasarımda pürüzsüz bir yüzey, geniş hava girişli tampon, iki kademeli far grubu, yekpare arka stop lambaları ve yarı gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Araç, 4.836 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik ve 2.766 mm aks mesafesine sahip. Jant seçenekleri 17, 18 veya 19 inç olarak sunuluyor.

İç mekanda 8.8 inç dijital gösterge paneli ve 15.6 inç multimedya ekranı yer alıyor. İki kollu direksiyon, çift katmanlı orta konsol ve direksiyon kolonundan vites seçimi bulunuyor. Multimedya sistemi yapay zeka destekli sesli asistan içeriyor. Baz versiyonda otomatik klima, geri görüş kamerası ve hız sabitleyici standartken; üst donanımlarda panoramik tavan, 360 derece kamera, koltuk ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri mevcut.

Tüm versiyonlarda 109 beygir gücünde 1.5 litre benzinli motor ve 177 beygir gücünde elektrik motoru kullanılıyor. Araç, boş bataryayla 100 km'de 2.82 litre yakıt tüketirken; tam elektrikli modda CLTC'ye göre 160 km menzil sunuyor. Hibrit modda toplam menzil 2.000 km'ye ulaşıyor. Ön satış fiyatları 119.900-149.900 yuan arasında değişiyor; ilk müşterilere özel indirimli fiyatlar 115.900-145.900 yuan'dan başlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Volkswagen ID. Era 5S, Çin'de Siparişe Açıldı - Son Dakika

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