Volkswagen Mali Krizle Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkswagen Mali Krizle Yüz Yüze

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkswagen, kar düşüşü ve artan rekabet karşısında maliyetleri azaltma baskısı altında.

Volkswagen, artan rekabet ve kar düşüşü nedeniyle maliyetleri azaltma baskısıyla karşı karşıya. Alman otomobil grubunun kontrol sahibi aileleri, şirketin rekabetçiliğini güvence altına almak için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Porsche SE Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch, Volkswagen Grubu'nun tarihi bir kavşakta olduğunu ve sürdürülebilir rekabetçilik için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Kararların ertelenmesi sorunları büyütür uyarısında bulundu.

Porsche SE finans şefi Johannes Lattwein ise grubun fazla kapasitesini azaltması, maliyetleri önemli ölçüde düşürmesi ve karar alma mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Porsche SE, Volkswagen'de %31,9 ve spor otomobil yan kuruluşu Porsche'de %12,5 hisseye sahip. Şirket, düzeltilmiş yarı yıl net karında %14,5'lik bir düşüşle 949 milyon avroya gerilediğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen Mali Krizle Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te ’fezleke gizliliği’ tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:50
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:38:23. #7.13#
SON DAKİKA: Volkswagen Mali Krizle Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.