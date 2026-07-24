Volkswagen Zor Durumda

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticilerinin liderliği ele geçirdiği Çin pazarında zorlanıyor. CEO Oliver Blume, yıllar süren yazılım gecikmeleri ve yüksek maliyetlerin ardından şirketi daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma ve dört fabrika kapatma planı denetim kurulundan tepki gördü.

Buna rağmen Volkswagen, ikinci yarıda kar artışı bekliyor ve yeni ID. Polo serisi için birkaç haftada 70 bin sipariş aldı. CFO Arno Antlitz, rakiplere kıyasla yüzde 30 maliyet farkı olduğunu ve genel giderleri en az 10 milyar euro azaltmaları gerektiğini belirtti. Çin'de teslimatlar yüzde 37 düşerken Çinli üreticiler Avrupa'da da büyüyor.