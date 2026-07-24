Volkswagen Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkswagen Zor Durumda

Volkswagen Zor Durumda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkswagen, Çin pazarında zorluk çekerken maliyetleri azaltmayı hedefliyor. İşten çıkarmalar gündemde.

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticilerinin liderliği ele geçirdiği Çin pazarında zorlanıyor. CEO Oliver Blume, yıllar süren yazılım gecikmeleri ve yüksek maliyetlerin ardından şirketi daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma ve dört fabrika kapatma planı denetim kurulundan tepki gördü.

Buna rağmen Volkswagen, ikinci yarıda kar artışı bekliyor ve yeni ID. Polo serisi için birkaç haftada 70 bin sipariş aldı. CFO Arno Antlitz, rakiplere kıyasla yüzde 30 maliyet farkı olduğunu ve genel giderleri en az 10 milyar euro azaltmaları gerektiğini belirtti. Çin'de teslimatlar yüzde 37 düşerken Çinli üreticiler Avrupa'da da büyüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Volkswagen, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen Zor Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:10:28. #7.12#
SON DAKİKA: Volkswagen Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.