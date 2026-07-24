Yeni Hyundai Tucson Görüntülendi

Hyundai, tamamen yenilenen Tucson modelini test sırasında kameralara yakaladı. Güney Kore'deki Namyang Ar-Ge merkezi yakınlarında çekilen casus görüntüler, aracın boyutundaki büyük artışı ve kabin teknolojisindeki radikal değişimi ortaya koyuyor. Mevcut Tucson'un 4,5 metre uzunluğuna kıyasla prototip, önceki nesil Kia Sorento ile benzer boyutlara ulaşarak sınıf atlıyor.

İç mekândaki en büyük yenilik, konsolun merkezinde yer alan devasa Pleos multimedya ekranı. Bu ekran, Elantra ve Grandeur modellerindekilerden daha büyük boyutlara sahip. Hyundai, tam dokunmatik yerine fiziksel tuşları koruyarak kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsemiş. Dikkat çeken diğer detaylar arasında geleneksel vites kolu, çift kablosuz şarj ünitesi ve yenilenen direksiyon simidi yer alıyor.

Yeni Tucson, yılın son çeyreğinde Güney Kore'de, 2027'de ise Türkiye'de satışa sunulacak. Hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle gelecek olan araç, platform kardeşi Kia Sportage'ın yenilenen versiyonuyla birlikte piyasada yerini alacak.