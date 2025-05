1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda Emekçilerin Hakları Vurgulandı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü mesajında 1 Mayıs'ın emeğin, mücadelenin ve dayanışmanın adı olduğunu söyledi.

Başkan Aras; "Alım gücü düşüyor, enflasyon artıyor. Zaten karşılığı ödenmeyen emek, her geçen gün daha da değersizleştiriliyor. Milyonlarca emekçi açlık sınırının altındaki ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Bu sefalet ücretlerinin neden olduğu Yoksulluk Pandemisi, öğrenciyi, kadını, emekliyi ve emekçiyi sosyal hayattan uzaklaştırıyor. Ancak emekçiler, ofiste, atölyede, fabrikada ve tarlada insanca bir düzen için seslerini yükseltiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana emekçilerimin hep yanında olduk. Emekçimizin çalışma şartları, ücretleri ve sosyal hakları başta olmak üzere birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Çünkü Muğla'mızdaki her projeyi, emekçimizin o kutsal alın teriyle hayata geçiriyoruz. Onların paha biçilmez emeğini her şeyin üzerinde tutarak, Muğla'mız için yaşamı birlikte inşa ediyoruz. Muğla her zaman emeğin, eşitliğin ve adil paylaşımın şehri olacaktır.

Dünyayı döndüren çarkı alın teriyle durmadan çeviren işçi sınıfının, insanca yaşama taleplerini haykırdığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi. - MUĞLA