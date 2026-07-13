10 Avrupa ülkesinden ortak balistik füze savunma koalisyonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelere karşı ortak savunma kapasitesi geliştirmek amacıyla Balistik Füze Savunma Koalisyonu kurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi başladı. Rusya ile muhtemel bir barış anlaşması durumunda Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmasına yönelik oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nun toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dahil çok sayıda lider katıldı. Zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yer aldı.

Zelenskiy, en önemli başlıklardan birini balistik füze savunmasının oluşturduğu toplantıya Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra ulusal güvenlik danışmanları ve savunma şirketlerinin de katıldığını açıkladı. Zelenskiy, "FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran ve Destinus şirketlerinin temsilcileri de bize katıldı. Herkes, inşa etmemiz gereken bu sistemin bir parçası" dedi.

Balistik Füze Savunma Koalisyonu kuruldu

Paris'teki zirve kapsamında Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelere karşı ortak savunma kapasitesi oluşturmak amacıyla "Balistik Füze Savunma Koalisyonu" kurulması konusunda anlaştı. Kıtanın savunma alanındaki en önemli eksiklerinden birini gidermek amacıyla kapasite geliştirilmesine yönelik "Balistik Füze Savunma Koalisyonu" kurulması konusundaki ortak bildiri, Paris'te liderler tarafından imzalandı. Ortak bildiride, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İngiltere ve Ukrayna'nın kurucu ülkeler olarak yer aldığı girişimin sanayi, teknoloji ve askeri alanda daha yakın iş birliği yoluyla Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan "tamamen savunma amaçlı" bir çerçeve oluşturacağı ifade edildi. Bildiride, "Avrupa'nın korunmasının, gelecekteki füze tehditlerini caydıracak ve etkisiz hale getirecek entegre bir füze savunma mimarisine yönelik kapsamlı bir çözüm gerektirdiğine inanıyoruz" denildi.

Ortak bildiride, "Girişim, katılımcı ülkeler tarafından halihazırda edinilmiş ve gelecekte edinilecek ulusal ve Avrupa füze savunma sistemlerinin yerini almaktan ziyade, onları tamamlayacak nitelikte olacaktır. Savunma sanayi altyapımızı, araştırma kapasitemizi ve operasyonel deneyimimizi bir araya getirerek, Avrupa için ortak bir balistik füze savunma kapasitesi oluşturmayı ve bu amaca katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemeyi hedefliyoruz. Bunu herhangi bir halka karşı değil, kendi savunmamız için yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı savunma sırasında edindiği operasyonel deneyimin koalisyonun gelecekteki çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Zelenskiy, sisteme "FREYJA" isminin verileceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Avrupa'nın ortak balistik füze savunma sistemine "FREYJA" isminin verileceğini açıkladı. Zelenskiy, "Bugünkü toplantı tarihi olabilir ve öyle de olmalı. Avrupa'nın daha güvenilir ve mevcut diğer sistemlere göre daha düşük maliyetli balistik füze savunmasına ihtiyacı var. Böyle bir sistemi ve bu sistem için önleyici füzeleri, birlikte geliştirebiliriz. Bu sistemin adı FREYJA olacak" dedi.

Projeye katkı sağlayabilecek Avrupa ülkeleri ile NATO ve AB temsilcilerinin de toplantıya katıldığını belirten Zelenskiy, "Başka ülkeleri de memnuniyetle aramıza kabul edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın projeye katkısının "balistik füzelere karşı kullanılacak önleyici füzeler" olabileceğini söyleyen Zelenskiy, "Diğer ortaklarımız ise radarlar ve diğer kritik bileşenlere sahip. Güçlerimizi birleştirmemiz büyük önem taşıyor. Bugün liderleri düzeyinde, FREYJA'nın ortak projemiz olduğunu siyasi olarak teyit etmemiz gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, dünyada balistik füze savunma kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin Patriot, Avrupa'nın ise SAMP/T, IRIS-T ve NASAMS sistemlerinin üretimini artırmaya çalıştığını ancak koruma ihtiyacının mevcut üretim kapasitesinin üstünde olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Gelecekte dünyada daha fazla balistik füze göreceğiz. Buna karşı en azından yeterli balistik füze savunma kapasitesine sahip olmamız gerekiyor. Biz de tam olarak bunu inşa ediyoruz. Avrupa, siyasi bağımlılıktan uzak, yüksek kaliteli balistik füze savunma sistemlerinin üretiminde küresel lider olabilir" ifadelerini kullandı.

FREYJA sisteminin gelecek 12 ay içinde faaliyete geçmesini umduğunu söyleyen Zelenskiy, "Dünyada balistik füze tehdidi artacak. Bu, Rusya ve İran'ın yürüttüğü savaşların başlıca sonuçlarından biri. Bu nedenle FREYJA, mutlaka gerçeğe dönüşmeli" dedi.

"Balistik füzeler, güvenliğimize giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Balistik füzeler, güvenliğimize giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Avrupa, bu alandaki savunma kabiliyetlerini Ukrayna'nın deneyiminden de yararlanarak güçlendirmeli. Bugün Paris'te Avrupa'nın balistik füzelere karşı savunma kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan Balistik Füze Savunma Koalisyonu'nun başlatılmasını memnuniyetle karşıladım" dedi.

"Bu yalnızca güvenlik açısından değil, sanayi, teknoloji ve istihdam bakımından da önemli bir adım"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "Bugün, Avrupa'nın hava savunmasını en ileri teknolojiler ile en gelişmiş sanayi deneyimini bir araya getirerek daha hızlı güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir uluslararası iş birliği başlıyor. Bu yalnızca güvenlik açısından değil, sanayi, teknoloji ve istihdam bakımından da önemli bir adım" ifadelerini kullandı. - PARİS