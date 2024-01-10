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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM\'de kutlandı
10.01.2024 - 20:08,
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler:

"Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir"

ANKARA - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.

TBMM Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Siyasi parti grupları, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş ve PMD üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdulhamit Gül ile birlikte PMD'yi ziyaret etti.

Güler, yeşil pasaporta ilişkin soruya, "Bizim yaklaşımımız her zaman hak edenin adil kararlar ışığında her şeyi değerlendiriyoruz. AB ile görüşmelerimiz var. Yeşil pasaport özelliğini kaybetmesin istiyoruz. Belli sayı oranla sınırlanmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğinin Genel Kurul'da onaylanmasına ilişkin soruya, "RTÜK üyesi seçimi söz konusu. Sonra Somali ve diğer Kızıldeniz Açıklarında asker göndermesi, Deniz Kuvvetlerinin faaliyetleri var" şeklinde konuştu.

Can Atalay konusunda Güler, "154ç. maddeyi tartışılmıyor. Yargıtayın görev alanları ile ilgili somut konu var. Kanunda başka bir merci yoksa, son karar merci Yargıtay'dır. Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yargıtayın kararı ne olacak? Bizim bunu entegre edecek şekilde kurallara bağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Emekliye zam ile ilgili soruya Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, halkın doğru bilgilendirme konusunda yaptıkları fedakarlığa teşekkür ederek, 1961 yılında emekçi basın çalışanların v erilmesine yönelik hjakları protesto etmek için gazete çıkarmayı reddeden patronlara karşı gazete çıkaran dayanışmanın günü olduğunu belirtti. Günaydın, "Dünyada durumumuzu ölçen kriterler var. Basın özgürlüğü konusunda 180 ülke içinde 165. Ülke. Bu ölçütün evrensel olmadığını kanıtlayan bir çalışma yapabilirsiniz. Standartlar evrensel boyuttaysa, yerinizi beğenmiyorsanız, daha ileriye gitmek için bazı düzenlemeler ve uygulamalar yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Meclisin olağanüstü toplanmasına ilişkin olarak Günaydın, Meclis Başkanı ile görüştüğünü belirtti. Günaydın, "Numan Bey bana 8 Ocak 10.30'da döndü. Numan Bey, 'Meclis 16 Ocak'ta toplanacak. Meclisin bu konuyu çözebileceğine inansam zaten o Meclisi ben çağıracağım'. Bugün Meclis Başkanı açısından talihsiz bir açıklamadır. 8 partinin koyduğu ortak iradedir. Dün aksam 18.30 ulaşan yazısındaki gerekçeyi söyledi. Meclis resmi olarak ara vermede değil. Bu çağrınızın hukuki bir temeli yok. 9 Ocak günü geldik. Saat 18.30'da yazılı yanıt geliyor. Anayasa 93. Maddesi, iç tüzük 5,6,7 maddeleri uyarınca talebiniz olumlu karşılanmamıştır" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile birlikte PMD'yi ziyaret etti. İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun gişsiz gaxzetecilere belediyeden maaş vereceğine ilişkin soruya Dervişoğlu, "Söylenen lafın kişi açısından ne anlama geldiğini düşünmek lazım. Onların ekonomik yönden güçlendirilmesinin yolu da, dili de bu değil. Zihnin arka planından istifra anlamına gelir" diye konuştu.

Dervişoğlu, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirterek, kendilerinin bakışının müspet olacağını ifade etti.

Dervişoğlu, olağanüstü toplantıya ilişkin sorulan soruya, "Danışma Kurulu kararı ile toplanmama kararı aldı. Ne tatile girdi ne ara verdi. İç tüzük 7.maddesinde ifadesini bulan olağanüstü şartlar oluşmamış anlamına geliyor. Bizim de imza atmamamızın sebebi Meclisin ara vermediği ve 120 vekilin imza atmasıyla toplanma kararına çevrilemeyeceğini düşündüğümüz için imza vermedik" ifadelerini kullandı.

Can Atalay konusundaki soruya Dervişoğlu, "Söz konusu sadece Can Atalay nazarında değerlendirmiyoruz. Buradaki asıl mesele yüksek yargı kurumlarının birbirleriyle olan çelişkili kararlarıdır. Tartışılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır. Adalet duygusunun zedelendiği toplumda da hiçbir şey kalmaz. Olan devlete oluyor. Adalet aşınıyor" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve eski Sudan lideri Hasan Turabi PMD'yi ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı - Son Dakika


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