10'uncu kez baro başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

10'uncu kez baro başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti

10.10.2022 12:25
10'uncu kez baro başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti

Bilecik Barosu'nun gerçekleştirilen16'ncı genel kurulunda, iki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Halime Kahraman yeniden başkan seçildi.

Bilecik Barosu'nun gerçekleştirilen16'ncı genel kurulunda, iki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Halime Kahraman yeniden başkan seçildi. Üst üste 10'uncu kez Baro Başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçimde mevcut başkan Halime kahraman ve Hasan Şahin başkanlık için yarışan isimler oldu. 153 delegenin oy kullandığı seçimde Halime Kahraman 75, Hasan Şahin ise 70 oy alırken 8 geçersiz oy sayıldı.

Seçimi yeniden kazanmanın mutluluğunu taşıdığını belirten Kahraman, "Bunca yıllık meslek hayatımda öğrendiğim bir şey var ki doğru yolsa kimse kaybolmamıştır. Bu onurlu göreve bir kez daha layık görülmenin haklı gururunu taşıyorum. Bilecik Barosu mensubu sevgili meslektaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunarım. Her zaman altını çizdiğim ve hissettiğim gibi biz büyük bir aileyiz" dedi.

Öte yandan, Kahraman, 2 yılda bir yapılan seçimde Türkiye'de kesintisiz 10 dönemdir başkanlık yapan tek isim olarak tarihe geçti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik haber! Bilecik Baro Başkanlığı seçimi yapıldı Bilecik haber! Bilecik Baro Başkanlığı seçimi yapıldı Erbakan'dan 6'lı masa açıklaması: Muhalefetteyken aralarında anlaşamayanlar iktidarda nasıl anlaşacak Erbakan'dan 6'lı masa açıklaması: Muhalefetteyken aralarında anlaşamayanlar iktidarda nasıl anlaşacak
Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Hasan Şahin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 10'uncu kez baro başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:13 Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:23:33. #1.11#
SON DAKİKA: 10'uncu kez baro başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement