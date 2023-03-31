100 bin imzaya ulaşması 5 gününü alan Sinan Oğan: Başlangıç oyumuz yüzde 7 ile 9 - Son Dakika
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100 bin imzaya ulaşması 5 gününü alan Sinan Oğan: Başlangıç oyumuz yüzde 7 ile 9

31.03.2023 10:39

100 bin imza sayısına 5. günde ulaşabilen Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oğan, "Bizim başlangıç oyumuzun yüzde 7 ila 9 olduğunu ifade etmek isterim. Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk yayınında soruları yanıtladı. 100 bin imza sayısına 5. günde ulaşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Sinan Oğan, oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MHP'YE OY VERİP ERDOĞAN'A OY VERMEYECEK KİTLEDEN ALDIĞIMIZ REAKSİYON VAR"

Oğan, şunları söyledi: "Bizim şu an MHP'ye oy verip, Erdoğan'a oy vermeyeceği kitleden aldığımız anlık reaksiyon var. Partisiz kitleden de aldığımız reaksiyon var. Zafer, Adalet, Ülkem, Türkiye İttifak Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı'nın adayıyım.

"YÜZDE 16'LARA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunları bir araya getirdiğimizde bizim başlangıç oyumuzun yüzde 7 ila 9 olduğunu ifade etmek isterim. Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz.

"İNSANLAR YORULDU"

Siyasette her şey mümkündür. Türk siyaseti sürprizlere de şahit olmuştur. Şu an sayın Erdoğan 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. İnsanlar yoruldu, kamplaştırmadan yoruldu. Ancak 20 sene muhalefette sayın Kılıçdaroğlu var.

"20 YILDIR İKTİDARI DEVİREMEYEN YORULMUŞ BİR MUHALEFET VAR"

20 yıldır iktidarı deviremeyen yorulmuş bir muhalefet var. Bunların içerisinde teknolojiye, Türkiye'nin aydınlık yüzüne, Türkiye'nin en genç Cumhurbaşkanı adayına yakın olan benim."

YORUMLAR (3)
  • dinçer: vallahi çok merak ediyorum!!! Türkiye Cumhuriyetinin ` ve üstü oy kitlesi Erdoğanı seçerken, nereden çıkıyor bu oy potansiyelleri Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kendi Halinde Biri: Öncelikle hepimize hayırlı cumalar. Yüce Allahın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Yüce Allahın izniyle, Dr.Sinan Oğan en yüksek oyu alıp başarıya ulaşacaktır inşallah. Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: YOK KANKA YÜZDE 50 SİZİN OY... DAHA 100 BİN İMZADA ZORLANDINIZ. ODA 0,1 YAPAR BE. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 100 bin imzaya ulaşması 5 gününü alan Sinan Oğan: Başlangıç oyumuz yüzde 7 ile 9 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 bin imzaya ulaşması 5 gününü alan Sinan Oğan: Başlangıç oyumuz yüzde 7 ile 9 - Son Dakika
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