105 Kolombiyalı ABD'den Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Politika

105 Kolombiyalı ABD'den Sınır Dışı Edildi

ABD, 105 Kolombiyalıyı sınır dışı etti. Kolombiya, uçuşları kabul etmekte sıkıntı yaşadı.

30.01.2025 10:39
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ABD'den sınır dışı edilen 105 Kolombiyalı, askeri uçakla Bogota'ya getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı "sınır dışı operasyonunu" sürdürüyor. Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 105 Kolombiyalının ABD'den sınır dışı edildiği bildirildi. Sınır dışı edilenleri taşıyan Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın dün başkent Bogota'ya indiği, bunun bu hafta gerçekleştirilen 3. sınır dışı uçuşu olduğu ifade edildi. Sınır dışı edilenlerin ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinden geldikleri belirtildi. Kolombiya hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarının haklarını ve onurunu güvence altına almaya kararlı olduğunu aktarıldı.

ABD'den 28 Ocak Salı günü iki uçuş daha gerçekleştirilmiş, toplam 201 Kolombiya vatandaşı ülkelerini geri getirilmişti.

Sınır dışı operasyonu iki ülke arasında krize yol açmıştı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 26 Ocak'ta kelepçeli şekilde sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu ABD askeri uçaklarının ülkeye girişine izin vermemiş, ABD'nin sınır dışı etme uygulamalarını kınayarak göçmenlere suçlu gibi muamele edildiğini belirtmişti. Trump ise Kolombiya'nın ABD uçaklarına iniş izni vermemesine sert tepki göstererek, "Petro'nun bu uçuşlara izin vermemesi, ABD'nin ulusal güvenliği ve kamu güvenliğini tehlikeye attı" ifadelerini kullanmıştı. Kolombiya aleyhinde acil ve kararlı misilleme tedbirleri uygulanması talimatı veren Trump, "ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak ve bu oran bir hafta içinde yüzde 50'ye yükselecek. Kolombiya hükümet yetkilileri, tüm müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptali uygulanacak. Kolombiya hükümetindeki tüm parti üyelerine, aile üyelerine ve destekçilerine vize yaptırımları uygulanacak. Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimleri sıkıştırılacak. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) gereğince hazine, bankacılık ve finansal alandaki yaptırımlar tam kapasiteli olarak uygulanacak" ifadelerine yer vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da misilleme olarak ABD'nin Bogota Konsolosluğundaki vize işlemlerinin askıya alınması talimatı vermişti. İki ülke arasında gerçekleştirilen temaslar sonucu söz konusu kriz, ertesi gün çözülmüştü. Beyaz Saray'dan 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Kolombiya hükümeti, ABD askeri uçakları ve ABD'den geri gönderilen tüm yasa dışı göçmenlerin kısıtlama veya gecikme olmaksızın kabul edilmesi de Başkan Trump'ın tüm şartlarını kabul etti" ifadeleri kullanmıştı. - BOGOTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 105 Kolombiyalı ABD'den Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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