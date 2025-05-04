112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ceza Düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Kanun Teklifi ele alınacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 6 Mayıs Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve ilk 5 maddesi kabul edilen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları, sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Üst kademe kamu yöneticisi olarak atanacaklarda aranan hizmet süresi hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

Komisyon gündemleri

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'nda, Genel Kurul tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 5 üye için 15 aday belirlenecek. Karma Komisyonca belirlenecek adaylar Genel Kurul'a bildirilecek. Daha sonra Genel Kurul'da, bu 15 aday arasından HSK'ye 5 üye seçilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Komisyonun, bu haftaki diğer toplantısında Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

Bolu Belediyesi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin bilgi verecek

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edilecek.

Komisyonun, bu haftaki toplantılarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş ve bağlı kuruluşları ile Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş ve bağlı ortaklıklarının bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

Dijital Mecralar Komisyonunda, Google'ın algoritma değişikliği görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.