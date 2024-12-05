12 CHP'liye maaş bağlanılan Sarıyer Belediyesi'nde AK Parti'ye ''sus payı'' teklifi - Son Dakika
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Politika

12 CHP'liye maaş bağlanılan Sarıyer Belediyesi'nde AK Parti'ye ''sus payı'' teklifi

12 CHP\'liye maaş bağlanılan Sarıyer Belediyesi\'nde AK Parti\'ye \'\'sus payı\'\' teklifi

Sarıyer Belediyesi'nde 12 CHP'liye ''huzur hakkı'' adı altında maaş bağlandı. SAR-BEL üzerinden maaş alacak CHP'lilerin yıllık maliyeti 3 milyon 600 bin lirayı bulacak. AK Parti'nin konuyla ilgili eleştirilerine ise Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan adeta ''sus payı'' teklifi geldi. Belediye Meclisi'nde AK Partililerin konuşma talebini geri çeviren Aksu söz hakkı vermeyerek ''İstiyorsanız gelin sizi de yönetim kuruluna alalım'' dedi.

05.12.2024 14:51
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Sarıyer Belediyesi'nde CHP'lilerin maaşa bağlanması eleştirilere neden oldu. Belediye meclisinde AK Partiye söz hakkı tanınmazken, Belediye Başkanı Oktay Aksu konunun üzerini kapatmaya çalıştı.

Sarıyer Belediyesi'nde aralık ayı meclis oturumunda AK Parti grubu adına söz alan Abdullah Erol Akkuş, 12 CHP'li meclis üyesinin maaşa bağlanmasını eleştirdi. Başkan Oktay Aksu'nun yanıtı ise "pes" dedirtti. Konunun tartışılmasını istemeyen ve AK Parti grubuna söz hakkı tanımayan Oktay Aksu, "Batık bir şirket. Nasıl battığı da ortada. Biz orayı kalkındırmak için böyle bir yol izledik. İstiyorsanız gelin sizi de yönetim kuruluna alalım" diyerek bir de teklifte bulundu.

Oktay Aksu'nun sözleri SAR-BEL'in neden battığını da gözler önüne sererken, "Maaşa bağlamadık. Maaş değil, huzur hakkı alacaklar" dediği 12 CHP'li meclis üyesinin SAR-BEL'e maliyetinin yıllık yaklaşık 3 milyon 600 bin lirayı bulacağı öğrenildi.

AK PARTİ GRUBUNA SÖZ VERİLMEDİ

Sarıyer Söz'de yer alan habere göre konuya ilişkin AK Parti grubuna söz vermeyen ve "Bunu burada konuşmanın anlamı yok, dışarda yüz yüze konuşuruz" diyerek 'kapalı kapılar ardında pazarlık yapmak isteyen' Oktay Aksu, "Zaten o arkadaşlar asgari ücret alacaklar. Maaş değil, huzur hakkı alacaklar. Katıldıkları toplantı başı para alacaklar. Gelin (AK Parti grubuna) sizi de alalım yönetim kuruluna, hizmet ederim diyorsanız alalım" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDA KONUŞURUZ"

Bunun üzerine AK Parti Grubu'ndan Aksu'nun bu 'pazarlık' teklifine yanıt vermek isteyen üyelerin mikrofonları açılmadı. Oktay Aksu "Söz vermeyeceğim. Burada konuşmana gerek yok. Dışarda konuşuruz bunu" dedi.

Politika, AK Parti, Belediye, 3-sayfa, Sarıyer, Son Dakika

Son Dakika Politika 12 CHP'liye maaş bağlanılan Sarıyer Belediyesi'nde AK Parti'ye ''sus payı'' teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Vatandaş Rıza:
    bu cehapeyi kurtulus olarak, çözüm olarak gorenler var.. Allah ellerine dusurmesin 18 5 Yanıtla
  • Murat:
    CHP millî güvenlik sorunudur.!!! 11 5 Yanıtla
  • Emin Erol:
    AKP de 5 maaş alan var bunu mu eleştiriyor lar 3 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Paraları Cukka Yapın 5 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ülkede adam gibi bir parti yok hepsi hirsiz 2 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Gelen yemiş giden yemiş sen bunu değiştiremezsin 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 12 CHP'liye maaş bağlanılan Sarıyer Belediyesi'nde AK Parti'ye ''sus payı'' teklifi - Son Dakika
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