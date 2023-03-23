Erdoğan, "Milli ve yerli" demişti, Destici, HÜDA PAR hakkında öyle düşünmüyor: Vaatlerini doğru bulmuyoruz - Son Dakika
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Erdoğan, "Milli ve yerli" demişti, Destici, HÜDA PAR hakkında öyle düşünmüyor: Vaatlerini doğru bulmuyoruz

23.03.2023 13:33

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den sürpriz bir çıkış geldi. Dün akşam katıldığı yayında kendisini destekleme kararı aldığını açıklayan HÜDA PAR ile ilgili konuşan Erdoğan, "Tamamıyla yerli ve milli bir yapı" ifadelerini kullanırken, Destici, "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

Seçime iki aydan az bir süre kala Ankara'daki siyasi trafik de hız kazandı. İttifak ve liste mesaisi için zaman daralırken Cumhur İttifakı'nın nasıl bir süreç izleyeceği merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, NTV ekranlarında süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HÜDA PAR'IN VAATLERİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Hür Dava Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alması ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, "Biz BBP olarak HÜDA PAR'ın özellikle konfederasyon yada özerklik yada anadilde eğitim bir takım programında olan vaatlerini asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Bunların karşısındayız. Bunları asla BBP olarak doğru bulmuyoruz" dedi.

"BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ NETTİR BU KONUDA"

Sözlerini sürdüren Destici, "Onların görüşüdür. Bizim görüşümüz nettir bu konuda. Biz devletin varlığını, üniter yapısını ülkenin bütünlüğünü milletin birliğini istiklalini ve istikbalini önceleyen bu ay yıldızlı bayrağın altındabir ve beraber yaşama iradesi koyan insanların bu ülkede siyaset yapmasını daha doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: HÜDAPAR TAMAMIYLA YERLİ VE MİLLİ BİR YAPI

Öte yandan dün ortak canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise HÜDAPAR' ile ilgili olarak, "Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Bu yapıyla ilgili zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de mümkün değil. HÜDAPAR da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. Bu desteği çok önemli ve kıymetli buluyorum" diye konuşmuştu.

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