14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk defa sandık başına gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk defa sandık başına gidecek

17.04.2023 14:14

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi detaylı verileri kamuoyuyla açıkladı. Seçimde yurt içi ve yurt dışından toplam 64 milyon 113 bin 941 kişinin oy kullanacağını ifade eden Yener, "Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçimlerle ilgili kritik verileri kamuoyuyla paylaştı.

"İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI 4 MİLYON 904 BİN"

YSK Başkanı Yener'in konuşmasından satır başları; "Seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacaktır.

14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener.

TOPLAM SEÇMEN SAYISI 64 MİLYON 113 BİN 941

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta bu sayıya ilaveten yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

"TÜM BİLGİLER SİYASİ PARTİLERİMİZLE PAYLAŞILMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır."

YORUMLAR (1)
  • Hua Wei: Bunun Kaç Milyonu Suriyeli, Afgan Vs Vs Yazık Ülkemin Geleceğini Ülkesine Bir Faydası Olmamışlar Belirleyecek. Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
500
Sandıklar e-Devlet üzerinden açıklandı! 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı yerler belli oldu Sandıklar e-Devlet üzerinden açıklandı! 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı yerler belli oldu YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı: 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 kişi oy kullanacak YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı: 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 kişi oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu, Ahmet Yener, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk defa sandık başına gidecek - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Son Dakika: Hükümetten kamu işçisi içini yeni teklif: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
15:34 Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı
15:33 7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
15:32 Son Dakika! İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
15:26 Sandıklar e-Devlet üzerinden açıklandı! 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
15:20 Son Dakika: 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi
15:19 "Negreira olayı" ile ilgili konuştu! Barcelona Başkanı Laporta, Real Madrid'i topa tuttu
15:13 "Negreira olayı" ile ilgili suskunluğunu bozdu! Barcelona Başkanı Laporta'dan Real Madrid'e yaylım ateşi
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar" vaadi için zehir zemberek sözler: Böyle bir safsata görmedim
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar" vaadine sert çıktı: Böyle bir safsata görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 15:55:44. #1.12#
SON DAKİKA: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk defa sandık başına gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement