14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk defa sandık başına gidecek

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçimlerle ilgili kritik verileri kamuoyuyla paylaştı.

"İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI 4 MİLYON 904 BİN"

YSK Başkanı Yener'in konuşmasından satır başları; "Seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener.

TOPLAM SEÇMEN SAYISI 64 MİLYON 113 BİN 941

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta bu sayıya ilaveten yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

"TÜM BİLGİLER SİYASİ PARTİLERİMİZLE PAYLAŞILMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır."