15. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da Düzenlenecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 15'inci Büyükelçiler Konferansı'nın, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15'inci Büyükelçiler Konferansı, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli Büyükelçilerimizin katılımıyla 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecektir. 2008 yılından bu yana düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, 'Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları' olarak belirlenmiştir. Büyükelçilerimiz, bölgesel ve tematik oturumlarda ve Sayın Bakanlarımız ile diğer kurumların yetkilileriyle gerçekleştirilecek panellerde, bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunacaklardır. Konferans programı çerçevesinde Büyükelçilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edileceklerdir" denildi.