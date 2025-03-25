9 numara! İmamoğlu\'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

Ercan Bey:

Murat Ongun'un oturduğu acar kentteki villanın kirası 700.000 TL. Devlet memurluğundan istifa edip İBB ye başlayan şahıs ne kazanıyor ki bu kirayı ödeyebiliyor. Neden kimse bunu sorgulamıyor. İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" demiş. Paraları götürürken tek başına, yakalanınca millet.. yok öyle yağma... Toplum olarak Troll olmayı bırakıp seçmen olamadığımız sürece bunları hep yaşayacağız..