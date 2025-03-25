9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki - Son Dakika
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Politika

9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

9 numara! İmamoğlu\'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi'nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım'ın da bulunduğu öğrenildi.

25.03.2025 08:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp 51 kişi ile birlikte Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

9 NOLU CEZAEVİ

İmamoğlu'nun 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi'nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım'ın da bulunduğu öğrenildi.

9 nolu cezaevi! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun ellerinde kelepçe olmaması ise dikkat çekmişti.

"İYİYİZ, DİRENÇLİYİZ, MİLLETİMİZE EMANETİZ"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı. Avukat Hüseyin Ersöz ile görüşen İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi.

"GÜÇLÜ VE DİRAYETLİYDİ"

Avukatı Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu bulunan başkanların gayet dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını da bu hafta içerisinde yapmayı beklediklerini aktardı. Ersöz, "4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. hukuka aykırı durumun da farkındaydı" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Osman Kavala, Ayşe Barım, Ahmet Özer, Beşiktaş, Esenyurt, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • BURAK HANZADE:
    gazeteci sanıyosun ha kendini son dakika editörü ! cehalet içind eolmasan şöyle birşeyle övünmezsin k,mler yokki içerde diyor ne güzel önünüze geleni tıkmışınız yarışta geçemeyeceğinzi anladığınız herkes orta yatıyor bunuda utanmadan kimler yokki diye yazıyor allah akıl fikir versin 139 230 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    9 numara, Vatana millete ihanet edenler koğuşu 165 95 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Burak ın anası yokmu orda sayın editör 60 116 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Kimler yokki galericiler pırlantacılar az önce Ekrem abi yukarı çıktı 133 23 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Murat Ongun'un oturduğu acar kentteki villanın kirası 700.000 TL. Devlet memurluğundan istifa edip İBB ye başlayan şahıs ne kazanıyor ki bu kirayı ödeyebiliyor. Neden kimse bunu sorgulamıyor. İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" demiş. Paraları götürürken tek başına, yakalanınca millet.. yok öyle yağma... Toplum olarak Troll olmayı bırakıp seçmen olamadığımız sürece bunları hep yaşayacağız.. 121 29 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    la bu akpliler gerçekten cahil bak bizim seçmen uzaya yol yaptık desek inanır eğitim seviyesi yükseldikçe bizim oylar düşüyor falan diye kendileride kabul ediyor zaten seçmeninin sk kafalı olduğunuda ben bukadar tahmin etmiyordum :) ironi yapıp kendilerine laf sokanları gerçek sanıp beğenecek hale gelmişller makarna yiye yiye hahaha 48 94 Yanıtla
  • Soner Tuna:
    Dünya cezaevleri arası bilgi yarışması yapılsa açık ara birinci olacak yer silivri cezaevi... 65 22 Yanıtla
  • Salih Özel:
    gün gelecek devran dönecek bunların tam tersi senaryosu ihanet edenler belli 24 52 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    abuzer geldi yine nirdeydin la sktuğum sesin soluğun yoktu kemiğini mi kestilerdi :) 15 27 Yanıtla
  • aragorn:
    OOOOO AYŞE SEVER GRUBU 13 3 Yanıtla
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