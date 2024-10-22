1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen dün tedavi gördüğü hastanede öldü.
Darbe girişiminde 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Özel Harekat Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Politika › 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika
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