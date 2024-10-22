15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika
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Politika

15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

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15 Temmuz hain darbe girişiminde 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür" paylaşımında bulundu.

22.10.2024 10:53  Güncelleme: 11:07
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1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen dün tedavi gördüğü hastanede öldü.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE 42 ŞEHİT VERDİLER

Darbe girişiminde 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"SOYSUZ YAŞAYAN, YURTSUZ GÖMÜLÜR"

Özel Harekat Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür" ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
15 Temmuz\'da 42 şehit veren Özel Harekat\'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

Özel Harekat Daire Başkanlığı, 15 Temmuz, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj - Son Dakika
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