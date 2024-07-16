Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Sultanbeyli\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı.

16.07.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "15 Temmuz'da güçlü Lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin, güçlü liderin arkasında dik duruşu sayesinde hainlere geçit vermedik. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü vesilesiyle Sultanbeyli'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sultanbeyli Meydanı'nda kurulan sahnede 15 Temmuz gecesini anlatan şarkılar seslendirildi, film gösterimleri düzenlendi. Aynı zamanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinliğe katılan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusunu hep birlikte yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı konuşma da meydandaki dev ekranda vatandaşa izletildi. Etkinliğe Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ali Tombaş, "Bugün 15 Temmuz 2016 yılında hain darbecilerin ülkemize, ülkemizin birliğine bütünlüğüne bekasına kastettiği ve milletimiz tarafından cevabının verildiği gündür. Milli ve manevi değerlerimizi kullanarak milleti birbirine kırdıran, kardeşi kardeşe silah doğrultturan bu hainlere milletimiz cevabını verdi. Sultanbeyli'de de milletimiz o gece hain darbecilere karşı dimdik ayakta durdu, havaalanındaydı, Orhangazi gişelerindeydi, otobandaydı ve meydanlardaydı. Hainlere geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Vatan uğruna şehit olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke çok badireler atlattı ama 15 Temmuz'da güçlü lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, bu milletin güçlü liderin arkasında dik duruşu sayesinde hainlere geçit vermedik. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

Kaymakam Kemal Şahin, "Bundan tam 8 yıl önce bir milletin görebileceği en hain gecelerden birisini yaşadık. O gün ülkemizin kıt kaynaklarıyla ülkemizi savunmak üzere yedirilen içirilen düşmana karşı eğitilen fakat maalesef milletine karşı silah tutan hainlerle karşı karşıyaydık. Ama milletimiz Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla öyle bir uyandı ki, onlara öyle bir ders verdi ki, hem onlara hem de hain düşüncesi olan dünya milletlerine örnek bir kahramanlık sergiledi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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