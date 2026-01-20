Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Aile Bakanı Göktaş: "Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz" - Son Dakika
Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Aile Bakanı Göktaş: "Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz"

20.01.2026 16:56  Güncelleme: 17:02
İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak ölmesi sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül, acılı aileyi ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Bakan Göktaş, benzer olayların yaşanmaması için önleyici tedbirler alacaklarını belirtti.

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık." dedi.

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan'ın (16), E.Ç. (15) tarafından bıçakla öldürülmesi sonrası acılı aileye taziye ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, taziye evine ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası Bakan Göktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Çağlayan'ın evinin önünde açıklama yapan Bakan Göktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Atlas'ımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor, öncelikle bir anne olarak bu acıyı en derinimde hissettim. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı gerçekten çok zor. Sayın Cumhurbaşkanımız aileyle bizzat görüştü, dün kabine sonrasındaki seslenişi gibi sürecin bizzat takipçisi olacağını ve gerekli talimatlarını verdiğini ifade etti. Burada, biz de, bakanlık olarak sürece müdahiliz. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık, tekrardan başımız sağ olsun. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da süreci çok çok yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

