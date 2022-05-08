20 yıllık başkanlığı 20 oyla kaybetti - Son Dakika
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20 yıllık başkanlığı 20 oyla kaybetti

08.05.2022 21:00
20 yıllık başkanlığı 20 oyla kaybetti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Genel Kurulunda Beşir Köksal ve Hakan Demirgil arasında yapılan seçimde 20 yıl başkanlık yapan Köksal seçimi 20 oy farkla Demirgil'e karşı kaybetti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Genel Kurulunda Beşir Köksal ve Hakan Demirgil arasında yapılan seçimde 20 yıl başkanlık yapan Köksal seçimi 20 oy farkla Demirgil'e karşı kaybetti.

Sivas Taştanlar Düğün Salonu'nda yapılan SESOB Genel Kuruluna saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Yapılan başkanlık seçiminde oy kullanmak üzere il merkeziden 19 oda başkanlığı, ilçelerden ise 13 oda başkanlıklarından toplam 238 delege katıldı. Oy kullanma işleminin ardından pusulalar teker teker açıldı. 20 yıl Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını yürüten Beşir Köksal 106 oy alırken rakibi Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı görevini yürütürken SESOB'a adaylığını açıklayan Hakan Demirgil 126 oy aldı. Seçimin kazanan tarafı 20 oy farkla Demirgil oldu. - SİVAS

20 yıllık başkanlığı 20 oyla kaybetti
20 yıllık başkanlığı 20 oyla kaybetti

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Esnaf ve Sanatkarlar, Beşir Köksal, Düğün, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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