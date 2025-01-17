200 Engelli Memur Alım Süreci Başladı - Son Dakika
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Politika

200 Engelli Memur Alım Süreci Başladı

Çevre Bakanlığı, 200 engelli memur alımı için başvuru sürecini başlattı. Son tarih 27 Ocak.

17.01.2025 20:25
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev yapacak 200 engelli memur için alım süreci bugün itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanlık bünyesinde, Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak 200 engelli memur için alım sürecinin bugün itibarıyla başlandığı duyuruldu. Paylaşımda, başvuruların EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacağı ve son başvuru tarihinin 27 Ocak Pazartesi günü olduğu söylendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 200 Engelli Memur Alım Süreci Başladı - Son Dakika

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