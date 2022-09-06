Eski Bakan Veysel Eroğlu: "Son 20 yılda Kırıkkale'ye 800 milyon TL yatırımlar yapıldı"

2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıoğlu'na makamında gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin son 20 yılda Kırıkkale'ye 800 milyon Türk lirası değerinde muazzam yatırımlar yaptığını söyledi.

2007-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürüten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bir süre basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Eroğlu, Vali Tekbıyıoğlu'ndan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Erdoğlu, "Kırıkkale Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret ederek ilimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hükümetimiz son 20 yılda Kırıkkale'ye; su, ormancılık, milli parklar ve meteoroloji alanında 800 milyon Türk lirası değerinde muazzam yatırımlar gerçekleştirdi" dedi. - KIRIKKALE